Тюменскую область представляют на форуме "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Инвестиционная команда региона представляет Тюменскую область на международном форуме-выставке "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге, сообщает информационный центр правительства региона.

Это федеральная площадка для взаимодействия бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, университетами, научными организациями, зарубежными партнерами.

На сессии "Регионы: стратегии промышленного роста" выступил генеральный директор инвестиционного агентства региона Николай Пуртов. Он представил стратегию инвестиционного развития Тюменской области. В регионе делают ставку на включенность всех институтов поддержки бизнеса, органов власти, федеральных структур в развитие экономики региона и привлекательности территории.

"За каждым из девяти приоритетных направлений стратегии закреплены институты развития, которые на разных этапах предлагают свои меры поддержки. Сейчас по поручению губернатора мы приступили к формированию новой стратегии инвестиционного развития Тюменской области", – сказал Николай Пуртов.