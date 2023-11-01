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Старшеклассники тюменской ФМШ стали призерами XII Уральского физического турнира

Общество, 12:03 30 ноября 2023

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Ученики Физико-математической школы стали призерами XII Уральского физического турнира памяти А. И. Кроткого, который прошел на базе Уральского федерального университета. В состязаниях приняли участие две сборных команды 8-9 классов ФМШ, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Ребята соревновались в личном зачете, физических боях, командной экспериментальной олимпиаде, инженерной игре "Физика работает!". В "Высшей лиге" обе команды завоевали вторые места.

В индивидуальном зачете первое место заняли Роман Фрайнт и Ярослав Шипов, на второй строчке турнирной таблицы - Вероника Филимонова, Эдуард Сафин, Артем Шакуров и Артем Ни. На третьем месте - Макар Абрамов, Лев Ивлев, Ирина Ганжерли и Матвей Красников.

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# турнир , ФМШ Тюменской области

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