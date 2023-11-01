В Тобольске выбрали нового директора департамента образования

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

Директор тюменской школы № 7 Анна Стенникова возглавила департамент по образованию в Тобольске. В рамках конкурса на замещение вакантной должности приняли участие 16 кандидатов. Об этом рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Поздравляю! Этот конкурс раскрыл для меня потенциал нашей системы образования. Анна Николаевна человек уже не новый в нашем городе, уверен, сможет сохранить лучшее и дать новое. Жду конкретную программу развития сферы образования по основным направлениям: родитель, ребенок, общественность с учетом лучших практик всех школ", - сказал глава Тобольска.