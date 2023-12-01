Какие льготы и выплаты положены участникам СВО и их семьям, рассказали в СФР

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участникам специальной военной операции и членам их семей государство гарантирует соответствующие выплаты и льготы. О мерах соцподдержки рассказали в отделении СФР по Тюменской области.

Упрощенный порядок назначения пособия на детей

По словам специалистов, пособие на детей назначают без учета дохода мобилизованного. В частности, при оценке нуждаемости семьи при установлении единого пособия и ежемесячного пособия при рождении первого ребенка не учитываются доходы граждан, призванных по частичной мобилизации.

Справки, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, нужно предоставить в региональное отделение СФР. Пособие назначается сроком на шесть месяцев, после чего необходимо подать новое заявление.

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву

Семья мобилизованного имеет право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Выплата назначается с даты мобилизации на один год либо до достижения ребенком трех лет. Если за выплатой семья не обращалась в прошлом году, то она назначается с даты мобилизации.

В Тюменской области размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составляет 17 тыс. 880 руб., в Уватском районе – 23 тыс. 322 руб. с учетом районного коэффициента.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, призванного на срочную службу

Если на момент призыва на срочную службу супруга мобилизованного гражданина находилась в ожидании ребенка, то такой семье будет выплачено единовременное пособие беременной жене военнослужащего, призванного на срочную службу.

Оформить пособие можно, если срок беременности не меньше 180 дней. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня окончания службы в армии по призыву. В Тюменской области размер единовременного пособия составляет 41 тыс. 720 руб., в Уватском районе – 54 тыс. 418 руб.