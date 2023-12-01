Экспортный горизонт от Африки до Азии обсуждают участники форума в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский экспортный форум – это прекрасный шанс заявить о себе, рассказать о проектах, предложить сотрудничество и партнерство представителям других стран.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая пленарную сессию "Экспортный горизонт: от Африки до Азии", с которой начался V Тюменский экспортный форум (ТЭФ) 1 декабря.

"Рад приветствовать участников пятого экспортного форума, который по традиции собирает всех заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности. Отдельно приветствую наших гостей – делегации из пяти стран мира, которые присоединились к работе по обсуждению перспективных и взаимовыгодных направлений сотрудничества. Уверен, что форум пройдет в конструктивном ключе, позволит открыть новые возможности для решения стоящих перед нами задач", - сказал губернатор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На Тюменский экспортный форум зарегистрировались более 700 человек. Их ждут встречи с ведущими компаниями Азии, Африки, Китая. В Тюмень прилетели лидеры туристического рынка Поднебесной.

В программу форума включены: бизнес-встречи, биржа деловых контактов, мастер-классы. Будут работать экспортная гостиная и коммуникационная площадка. Генеральный секретарь Института китайско-российского сотрудничества университета Цинхуа Вэй Лю станет спикером Молодежной сессии по развитию кадрового потенциала.

На полях форума состоится закупочная сессия с представителями компании "ООО КЕЖУЙ нефтегазовые услуги", сессия с представителями компании в сфере туризма и компании-поставщиком оборудования, комплектующих и сырья с китайских фабрик.

Александр Моор отметил, что в связи с геополитическими условиями последних лет вектор внешнеэкономического, внешнеторгового развития страны изменился. Тюменская область своевременно определила для себя новые горизонты для развития регионального экспорта, укрепила существующие и установила новые связи, в том числе, со странами Африки и Азии. Только в этом году было проведено более 30 совместных мероприятий с иностранными партнерами из стран Азии, Ближнего Востока и Египта.

"В 2023 году мы видим рост количества экспортеров, а если посмотреть за последние пять лет, то их стало в два раза больше. И здесь есть хорошие перспективы, - добавил глава региона. - Рассчитываю, что наши торговые и экономические отношения с государствами стран Африки и Азии продолжат свое развитие в ближайшие годы. Мы открыты для укрепления торговых, кооперационных связей, и видим, что потенциал сотрудничества колоссальный".

Отметим, в мероприятии участвуют послы Республик Бангладеш Камрул Ахсан и Чад - Адам Бешир Махамуд, представитель китайской компании по нефтяным технологиям, ведущие компании-экспортеры тюменского региона.

ТЭФ - экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта. Главная цель форума - создание акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Одно из главных деловых событий региона проходит в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Подробная программа на сайте.

Анжела Лебедева