47 машин с перевесом зафиксировала системы в Ярковском районе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

47 машин с превышением массы и габаритов зафиксировал пункт весогабаритного контроля в Ярковском районе за сутки. Его установили на 109 км дороги в Ялуторовск по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Из отчёта системы видно, какие автомобили идут с превышением габарита, какие с перегрузом. В ближайшие три месяца, пока пункт работает в тестовом режиме, штрафовать водителей не будут. Но полученные данные уже можно анализировать для принятия решений по повышению безопасности движения", - считает главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения Управления автомобильных дорог Тюменской области Тимур Зайнутдинов.

Установленные детекторы автоматически измеряют осевые нагрузки движущегося автомобиля, вычисляет его полную массу, габаритные размеры, межосевые расстояния и число колес на оси. Умный комплекс распознаёт регистрационные знаки автомобиля и направляет данные оператору системы. Комплекс установлен для сохранения дорог.

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