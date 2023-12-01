  • 1 декабря 20231.12.2023пятница
  • В Тюмени -8..-10 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

47 машин с перевесом зафиксировала системы в Ярковском районе

Общество, 20:41 01 декабря 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

47 машин с превышением массы и габаритов зафиксировал пункт весогабаритного контроля в Ярковском районе за сутки. Его установили на 109 км дороги в Ялуторовск по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Из отчёта системы видно, какие автомобили идут с превышением габарита, какие с перегрузом. В ближайшие три месяца, пока пункт работает в тестовом режиме, штрафовать водителей не будут. Но полученные данные уже можно анализировать для принятия решений по повышению безопасности движения", - считает главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения Управления автомобильных дорог Тюменской области Тимур Зайнутдинов.

Установленные детекторы автоматически измеряют осевые нагрузки движущегося автомобиля, вычисляет его полную массу, габаритные размеры, межосевые расстояния и число колес на оси. Умный комплекс распознаёт регистрационные знаки автомобиля и направляет данные оператору системы. Комплекс установлен для сохранения дорог.

Информация о нарушителях размещена здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# большегрузы , национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 01.12.202347 машин с перевесом зафиксировала системы в Ярковском районе
20:18 01.12.2023Итоги Года педагога и наставника подвели в Уральском федеральном округе
20:16 01.12.2023Всероссийский фестиваль "Стёжки-дорожки" стартовал в Тюмени
19:27 01.12.2023Два автобуса среднего класса начнут курсировать со 2 декабря на маршруте из Дербышей