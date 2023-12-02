На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили скорость до 90 км/ч

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

До 90 км/ч ограничена скорость движения на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск — с 13 по 118 километр — со 2 декабря. Мера будет действовать до наступления благоприятных погодно-климатических условий, сообщает Уралуправтодор.

Узнать о ситуации на трассе, сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.