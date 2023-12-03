Ретро и минимализм оптимальны для украшения елки, считает дизайнер из Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Стилистика ретро и минимализма оптимальны для украшении елки, считает дизайнер из Тюмени. Винтаж поможет погрузиться в модную сейчас атмосферу советского прошлого, а сдержанность подойдет любителям порядка.

"Бумажные гирлянды, мишура, резные флажки с картинками, красивые стеклянные игрушки подходят для ностальгической атмосферы. Я надеваю красную звезду на верхушку елки, ставлю фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Хотите добавить винтажности или ретро-стиля - используйте конфеты, старые фотографии, гирлянды в виде свечей", - рекомендует художник-оформитель Дарья Зайцева.

Почитателям минимализма стоит выбрать украшения пастельных тонов – белые, светло-серые, бежевые. Добавить гирлянду в виде звездочек. А игрушки из дерева и металла подойдут для елки любителям стиля лофт. Натуральные материалы - шишки, засушенные кружочки апельсинов с палочками корицы, поделки из глины выбирают сторонники эко-стиля.

Также Дарья Зайцева советует оформить елки в духе любимого мультфильма или книги. К примеру, в стилистике "Гарри Поттера" или "Звездных войн", пишет Мегатюмень.