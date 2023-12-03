  • 3 декабря 20233.12.2023воскресенье
  • В Тюмени -15..-17 С 3 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ретро и минимализм оптимальны для украшения елки, считает дизайнер из Тюмени

Общество, 19:45 03 декабря 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Стилистика ретро и минимализма оптимальны для украшении елки, считает дизайнер из Тюмени. Винтаж поможет погрузиться в модную сейчас атмосферу советского прошлого, а сдержанность подойдет любителям порядка.

"Бумажные гирлянды, мишура, резные флажки с картинками, красивые стеклянные игрушки подходят для ностальгической атмосферы. Я надеваю красную звезду на верхушку елки, ставлю фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Хотите добавить винтажности или ретро-стиля - используйте конфеты, старые фотографии, гирлянды в виде свечей", - рекомендует художник-оформитель Дарья Зайцева.

Почитателям минимализма стоит выбрать украшения пастельных тонов – белые, светло-серые, бежевые. Добавить гирлянду в виде звездочек. А игрушки из дерева и металла подойдут для елки любителям стиля лофт. Натуральные материалы - шишки, засушенные кружочки апельсинов с палочками корицы, поделки из глины выбирают сторонники эко-стиля.

Также Дарья Зайцева советует оформить елки в духе любимого мультфильма или книги. К примеру, в стилистике "Гарри Поттера" или "Звездных войн", пишет Мегатюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# новогодние украшения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 03.12.2023Участники "Премьеры" представили четыре гимна молодежи Тюменской области
20:02 03.12.2023Тюменская область примет большую делегацию Мостуризма
19:45 03.12.2023Ретро и минимализм оптимальны для украшения елки, считает дизайнер из Тюмени
18:00 03.12.20234 декабря - события дня