Уникальный музей минералов и пород создают под Тюменью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальный музей минеральных ресурсов планируют открыть в Тюменском районе к концу 2024 года.

У предприятия "Геодата" уже есть приличная коллекция минералов. Часть экспонатов находится под крышей, многотонные образцы руд и пород расставлены под открытым небом.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела минеральных ресурсов "Геодаты" Андрей Шадрин, обе экспозиции хотят расширить. Уже подготовлен фундамент, стена существующего помещения будет увеличена. Это позволит поставить витрины с другими образцами, которые будут экспонироваться с хорошим освещением.

По словам Андрея Шадрина, будущий частный музей минералов станет самым большим в Тюмени. Сейчас сотрудники занимаются каталогизацией, фотографируют, описывают экспонаты.

"В закрытой части экспозиции, когда откроется музей, будет представлено 400-500 образцов. В открытой – примерно 150 крупных экспонатов", – добавил Андрей Шадрин.

Самые ценные экземпляры в закрытой части – редкие золотоносные конгломераты южноафриканского Витватерсранда, необычное соотношение углеводородов и опала, кимберлит с включением алмазов.

"Из конгломератов Витватерсранда за все время существования человеческой цивилизации добыто 50 процентов золота. Уникальное месторасположение. В России сравниться с ним по содержанию никель-медных руд с платиноидами может Норильский рудный узел. Драгоценных камней здесь нет, но есть полудрагоценные – аметисты, горный хрусталь, желтый кварц", – рассказал начальник отдела минеральных ресурсов "Геодаты".

Есть на витрине и изделия из камней, созданные башкирскими и екатеринбургскими мастерами.

На улице можно рассмотреть руды черных металлов. Есть образец весом примерно четыре тонны с месторождения Малый Куйбас, расположенного под Магнитогорском.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин