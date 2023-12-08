Более 4 тысяч человек посетили стенд "Работа России" на выставке в Москве

| Фото: Минтруд РФ | Фото: Минтруд РФ

Более 4 тыс. 600 человек воспользовались услугами кадрового центра "Работа России" на выставке-форуме "Россия", проходящей в Москве. Ежедневно на выставку приходили тысячи людей из разных регионов страны, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

На стенде кадрового центра "Работа России" cамой популярной стала услуга по профориентации. Также большой интерес вызвал сервис по созданию самопрезентации с помощью нейросети.

"Даже профессионалы, увлеченные своей работой, могут испытывать сложности в кратком и убедительном описании своего опыта и компетенций при общении с работодателем. В таких случаях текст самопрезентации, созданный через портал "Работа России", может помочь", - поделилась лидер команды специалистов Ирина Григорьева.

Стенд находится на выставке-форуме "Россия" в ВДНХ павильон "С" экспозиции "Семья. Работа. Долголетие". Все мероприятия на этой экспозиции бесплатные, вход свободный.