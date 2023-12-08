В Вагайском районе газифицированы 18 населенных пунктов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 населенных пунктов Вагайского района газифицированы на сегодняшний день. Услуга доступна большей части местных жителей.

Об этом в прямом эфире сообщества "ЦУР Тюменской области" рассказал глава Вагайского района Сергей Сидоренко 8 декабря.

"Газификация продолжается. На следующие годы в плане стоит не по одной деревне", – сообщил он.

Отметим, 2 декабря местные жители отметили 100-летие со дня образования муниципального района.

"100 лет – это большой срок, за который наш район вырос, окреп. Мы все видим, в каком состоянии наши села, деревни, что было сделано. Взять даже последние 20 лет. В 2000-х у нас толком не было дорог, водопроводов. Вообще не было газа. Сегодня во всех населенных пунктах, где проживают более 300 человек, проведен водопровод. Причем он не просто проведен, а заведен в дома", – рассказал глава района.

Также он остановился на дорогах. В 2000-х годах они были очень плохими, невозможно было доехать до некоторых деревень. Сейчас хоть в щебеночном покрытии, но практически все дороги сделаны, сказал Сергей Сидоренко.

Инна Пахомова