Аварийные бригады "Россетей" работают над восстановлением электроснабжения в СНТ "Березняки" в Тюмени

| Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

Работы по восстановлению кабельной линии 110 кВ "Березняки" проводят аварийные бригады компании "Россети". Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что инцидент произошел в труднодоступном месте, бригады оперативно приступили к устранению порыва. На данный момент потребители в распределительной сети Тюменских электрических сетей запитаны по временной схеме от подстанции 110 кВ "Тарманы" по кабельно-воздушной линии 10 кВ "Новотарманский".

| Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

Параллельно сотрудники организации "Дорстрой" на период устранения повреждения развернули в СНТ работу дизель-генераторов. Это резервные источники электроснабжения. Их задача – поддерживать напряжение в сетях и тем самым распределять нагрузку в СНТ, то есть подавать электроэнергию по участкам (веерно).

Сотрудники организаций также оказывают помощь с подключением личных генераторов жителям коттеджей.