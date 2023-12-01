Тюменских школьников познакомили с профессией сити-фермера

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

С новой и перспективной профессией сити-фермер учеников тюменской школы "Горизонт" познакомили в стенах Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства в рамках федерального проекта "Билет в будущее".

Как сообщает департамент АПК Тюменской области, сити-фермер занимается растениеводством в условиях города. Под руководством мастера производственного обучения Лилии Галимзяновой ребята сеяли семена горчицы на джутовые коврики.

Отметим, что региональным оператором проекта "Билет в будущее" является АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области".