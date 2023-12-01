Тюменских школьников познакомили с профессией сити-фермера
Общество, 11:18 10 декабря 2023
| Фото: департамент АПК Тюменской области
С новой и перспективной профессией сити-фермер учеников тюменской школы "Горизонт" познакомили в стенах Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства в рамках федерального проекта "Билет в будущее".
Как сообщает департамент АПК Тюменской области, сити-фермер занимается растениеводством в условиях города. Под руководством мастера производственного обучения Лилии Галимзяновой ребята сеяли семена горчицы на джутовые коврики.
Отметим, что региональным оператором проекта "Билет в будущее" является АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области".