14 выставочных проектов Тюменской области представлено на платформе "Артефакт"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 7 тыс. просмотров набрали выставки тюменских музеев на платформе "Артефакт". Федеральная платформа, созданная при поддержке нацпроекта "Культура", позволяет любителям искусства получать новый опыт и впечатления от посещения музея, или даже не выходя из дома побывать на индивидуальной экскурсии, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Самая популярная тюменская выставка на "Артефакте" – "Шедевры Музейного комплекса им. И.Я. Словцова" – 1 тыс. 270 просмотров. На втором и третьем местах "Музей Семьи Императора Николая II" и "Тобольский губернский музей" – их посмотрели чуть больше 1 тыс. раз. Экспозицию "История Дома усадьбы Колокольниковых" пользователи посмотрели 790 раз, а "Тюмень — Война — Великая Победа" в музее "Городская Дума" – 655.

Всего на платформе "Артефакт" от нашего региона размещено 13 музейных выставочных проектов, и один – библиотечный. Посетить виртуальную экскурсию можно по ссылке.