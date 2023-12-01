Юные тоболяки поучаствовали в прочтении повести "Шинель" Николая Гоголя

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

60 учеников из трех школ Тобольска приняли участие в прочтении повести "Шинель" Николая Гоголя 14 декабря в рамках нового проекта, который запустил Тобольский драмтеатр им. Ершова. Отрывки из произведения исполнили актеры Сергей Грязнов и Анвар Гумиров, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Режиссером проекта выступил Алексей Лалаев. По его мнению, чтение литературных произведений актерами театра способно донести до молодых зрителей смыслы во множестве эмоциональных и интонационных красок и оттенков.

Добавим, актер тобольской драмы Алексей Лалаев учится на последнем курсе ГИТИСА у мастера режиссуры Иосифа Райхельгауза. После читки со школьниками состоялось обсуждение важных аспектов всегда актуальной гоголевской "Шинели".