  • 15 декабря 202315.12.2023пятница
  • USD89,6741
    EUR97,7377
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Юные тоболяки поучаствовали в прочтении повести "Шинель" Николая Гоголя

Общество, 15:54 15 декабря 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

60 учеников из трех школ Тобольска приняли участие в прочтении повести "Шинель" Николая Гоголя 14 декабря в рамках нового проекта, который запустил Тобольский драмтеатр им. Ершова. Отрывки из произведения исполнили актеры Сергей Грязнов и Анвар Гумиров, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Режиссером проекта выступил Алексей Лалаев. По его мнению, чтение литературных произведений актерами театра способно донести до молодых зрителей смыслы во множестве эмоциональных и интонационных красок и оттенков.

Добавим, актер тобольской драмы Алексей Лалаев учится на последнем курсе ГИТИСА у мастера режиссуры Иосифа Райхельгауза. После читки со школьниками состоялось обсуждение важных аспектов всегда актуальной гоголевской "Шинели".

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Тобольский драмтеатр , читки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 15.12.2023В Краснодоне получили 10 тысяч новогодних подарков от Тюменской области
16:05 15.12.202336 проектов представили тюменские школьники на Балтийский научно-инженерный конкурс
15:54 15.12.2023Юные тоболяки поучаствовали в прочтении повести "Шинель" Николая Гоголя
15:21 15.12.2023Тюменцы с аутизмом выпустят сувениры и календари с зеленым драконом