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К хоккейному клубу "Рубин" присоединился новый игрок

Спорт, 16:49 15 декабря 2023

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Нападающий Владислав Лукин 1997 г. р. присоединился к хоккейной команде "Рубин". Спортсмен перешел из "Югры", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

В коллективе Ханты-Мансийска хоккеист играл с прошлого сезона. За два года в "Югре" Владислав провёл 46 матчей, набрав 25 очков (8+17). Суммарно на уровне ВХЛ у форварда 241 игра и 141 очков (59+82).

Добавим, до этого в карьере хоккеиста значились команды "Торос", "Тамбов", "Салават Юлаев" и "Адмирал".

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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