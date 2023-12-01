К хоккейному клубу "Рубин" присоединился новый игрок

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Нападающий Владислав Лукин 1997 г. р. присоединился к хоккейной команде "Рубин". Спортсмен перешел из "Югры", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

В коллективе Ханты-Мансийска хоккеист играл с прошлого сезона. За два года в "Югре" Владислав провёл 46 матчей, набрав 25 очков (8+17). Суммарно на уровне ВХЛ у форварда 241 игра и 141 очков (59+82).

Добавим, до этого в карьере хоккеиста значились команды "Торос", "Тамбов", "Салават Юлаев" и "Адмирал".