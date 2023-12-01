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Ансамбль "Удальцы" из Омутинского района получил Гран-при конкурса "ГАРМОНиЯ"

Общество, 14:48 18 декабря 2023

kto72.ru

Ансамбль "Удальцы" из Омутинского района получил Гран-при II Областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ". Итоги творческого состязания подвели в ДК "Нефтяник".

По информации организаторов, всего конкурсе приняло участие 180 человек, 39 из них впервые. Зрители увидели концерт от победителей конкурса и гостей – членов жюри "ГАРМОНиИ". Невероятную виртуозность исполнения показал лауреат Всероссийских конкурсов, солист Курской областной филармонии, преподаватель Курского музыкального колледжа им. Г. Свиридова Дмитрий Шилов. Он работает в разных музыкальных жанрах и имеет коллекцию авторских произведений. Вместе с Павлом Фоминым, группа "Гармоньдрайв", он исполнил рок-токкату на гармони.

Также на сцену вышли заместитель председателя конкурсной комиссии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры национальных инструментов народов России РАМ имени Гнесиных Павел Уханов, вокалистка Наталья Николаева и группа "Гармоньдрайв".

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"Гармонь уже полтора века дарит ощущение счастья и радости во всей нашей стране. Тысячами невидимых нитей она связывает русские души. Это не просто музыкальный инструмент – это наша сила, история, традиции и наш культурный код", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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Концерт и церемонию награждения смогли увидеть зрители 28 виртуальных концертных залов. В этом году фестиваль проходил по всему Уральскому федеральному округу.

В рамках II Областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ" было проведено три мастер-класса по игре на гармошке. Известные гармонисты-виртуозы дали четыре концерта. В Историческом парке "Россия – Моя история" состоялась выставка гармоней.

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# гармонь , фестиваль

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