В 2023 году тюменцы чаще всего летали в Москву и Ереван

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большинство жителей Тюменской области (96 %), поехавших в 2023 году в путешествия, летали по России.

Самым востребованным направлением внутри страны стала Москва: на столицу пришлось 37,1 % авиазаказов, сообщает сервис для планирования путешествий, проанализировавший авиабронирования.

"Также тюменцы часто летали в Санкт-Петербург (18,8 %) и Сочи (10,2 %). Ещё спросом пользовались путешествия в Сургут, доля которого составила 3,9 %, и Салехард (3,8 %). Помимо этого, в топ-10 вошли Новый Уренгой (3,1 %), Нижневартовск (2,9 %), Минеральные Воды (2,8 %), Надым (1,7 %) и Ханты- Мансийск (1,6 %)", - отмечено в сообщении.

В сравнении с 2022 годом выросла популярность перелётов из Тюмени в Салехард (+45 %) и Сочи (+15 %), а вот поездки в Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск стали менее востребованными — на 54 %, 38 % и 35 %, соответственно.

У любителей отдыха за границей популярностью пользовался Ереван - доля столицы Армении составила 28,1 %. Также большим спросом пользовались перелёты в Баку, на который пришлось 16,4 % авиазаказов, и в Ташкент (туда оформлено 11,8 % авиабронирований).

Замыкают пятёрку Худжанд с долей 8 % и Стамбул (7 %). Кроме того, в списке популярных направлений оказались Минск (5,9 %), Бишкек (5,8 %), Ош (5,4 %), Алматы (3,4 %) и Астана (2,8 %).