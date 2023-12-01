Белый Медведь встретил автомобилистов на переезде станции Винзили

| Фото: предоставлено Ангелиной Анашкиной | Фото: предоставлено Ангелиной Анашкиной

Полярный Мишка и сотрудники железной дороги напомнили автомобилистам о культуре безопасности на железнодорожных переездах. Они поздравили водителей с наступающим Новым годом на переезде ст. Винзили, выдали памятки с правилами дорожного движения и тематический сувенир. Шофёры в свою очередь ответили на вопросы викторины о важности соблюдения ПДД.

Участие ростовых кукол, детских танцевальных коллективов и другие креативные форматы разъяснительной работы с водителями постоянно тестируют сотрудники СвЖД в местах пересечения автомобильных и железных дорог. По мнению экспертов, подобные акции не просто привлекают внимание, но и стимулируют усиление бдительности, снимают желание нарушать правила.

"В Тюменском регионе в 2023 году удалось избежать дорожно-транспортных происшествий на переездах", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина.

Добавим, что в границах СвЖД количество ДТП в 2023 году увеличилось более чем вдвое – семь происшествий против трех в прошлом году. Пострадал один человек. С начала года дежурными по переездам зафиксировано почти 1 тыс. 200 фактов проезда автомобилей на запрещающий сигнал светофора и объезда закрытых шлагбаумов.

Инна Кондрашкина