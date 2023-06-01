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Дети станцевали на железнодорожном переезде на станции Винзили под Тюменью

Общество, 18:27 15 июня 2023

предоставлено пресс-службой Тюменского региона СвЖД | Фото: предоставлено пресс-службой Тюменского региона СвЖД

Танцевальный флешмоб для автомобилистов прошел на станции Винзили Тюменского района в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, 15 июня. Его подготовили работники станции совместно с воспитанниками спортклуба "Чемпион" и сотрудниками Госавтоинспекции.

Динамичным танцем в ярко-оранжевых костюмах дети напомнили взрослым за рулем, что нужно быть внимательными и осторожными на железнодорожных переездах и обязательно соблюдать правила дорожного движения.

предоставлено пресс-службой Тюменского региона СвЖД | Фото: предоставлено пресс-службой Тюменского региона СвЖД

По информации первого заместителя начальника Тюменского центра организации работы железнодорожных станций Ильи Асханова, в тюменском регионе СвЖД в 2023 году ДТП на переездах не допущено.

В границах Свердловской железной дороги с начала года произошло три дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах.

Всего же с начала 2023 года в России произошло 92 аварии на переездах через пути, это на 2 % меньше, чем с января по июнь прошлого года. В результате происшествий пострадали 44 человека, 19 – погибли.

предоставлено пресс-службой Тюменского региона СвЖД | Фото: предоставлено пресс-службой Тюменского региона СвЖД

Инна Кондрашкина

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# железнодорожный переезд , профилактика

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