Более трети всего возводимого в УФО жилья строится в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более трети всего возводимого в Уральском федеральном округе жилья в 2023 году строится в Тюменской области. На стадии возведения находятся 952 дома на 205 тыс. квартир, общей площадью 10 млн кв. м.

Об этом рассказала на конференции по развитию рынка жилищного строительства УФО руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова.

"70 процентов строящегося жилья приходится на два региона: на Екатеринбург – 39 процентов, Тюмень – 30 процентов. При этом в топе регионов запуска новых проектов находятся Свердловская, Тюменская и Челябинская области", - подчеркнула аналитик.

С начала 2023 года в федеральном округе запущено строительство 574 домов на 5,2 млн кв. м. Объем запусков увеличился на 1,8 млн кв. м за год. На Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую область пришлось 85 % этого объема.

Только по Тюменской области прирост составил 62 %, а площадь нового строительства в регионе превышает 1 млн 747 кв. м. В 173 домах будет 34 тыс. квартир.

Оксана Корнеенкова