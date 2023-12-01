"Улетный каток" на Цветном бульваре откроют 29 декабря

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Улетный каток" на Цветном бульваре в Тюмени откроют 29 декабря. Проект разработали компания-застройщик "Самолет" и московская компания "Русский лед". Это подарок городу, жителям и гостям.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель проекта ГК "Самолет" Александр Тарануха.

"Наши московские коллеги имеют опыт проектирования катков на Красной площади и ВДНХ в Москве. Администрация города дала нам предварительную схему размещения катка на Цветном бульваре. Мы на ее основании создали проект самого большого катка в городе. Он будет более 4 тысяч 200 квадратных метров", - рассказал Александр.

Попасть на лед тюменцы смогут через павильон площадью 380 "квадратов", его начали строить в сентябре. Это капитальное, всесезонное здание. В нем можно переобуться, оставить вещи, взять коньки напрокат, заточить собственные. Здесь же будет кафетерий с горячими напитками и зона отдыха с мягкими пуфами.

Заливкой льда, обслуживанием, а также закупкой и арендой коньков занимается Тюменская спортивная школа "Прибой".

"Закуплено 500 пар коньков. Прокат - 250 рублей за час. Со своими коньками вход бесплатный", - добавили организаторы.

Погода внесла коррективы в технологию заливки льда. Кристально чистый снег завозили на объект и распределяли по периметру через специальную пушку. Затем все проливали водой, нагретой до 60 градусов. В процессе подготовки катка были задействованы ледоподрезочные машины. На сегодня работы по созданию ледовой арены полностью завершены.

Каток на Цветном бульваре в рабочие дни будет открыт с 12 до 22 часов, в выходные - с 11 до 22 часов. Без перерывов.

Чистить и проливать лед будут после закрытия площадки и перед открытием. Также выход машин на лед будет корректироваться в зависимости от погодных условий.

Добавим, всего в новогодние каникулы в Тюмени будет работать 118 ледовых объектов. Это 99 хоккейных кортов и 19 площадок. Каток на набережной Туры возле "Конторы пароходства" площадью более 2 тыс. 200 кв. метров откроют 26 декабря.

12 пунктов проката коньков и 10 проката лыж организуют в городе зимой.

Анжела Лебедева