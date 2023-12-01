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"Улетный каток" на Цветном бульваре откроют 29 декабря

Общество, 16:30 22 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Улетный каток" на Цветном бульваре в Тюмени откроют 29 декабря. Проект разработали компания-застройщик "Самолет" и московская компания "Русский лед". Это подарок городу, жителям и гостям.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель проекта ГК "Самолет" Александр Тарануха.

"Наши московские коллеги имеют опыт проектирования катков на Красной площади и ВДНХ в Москве. Администрация города дала нам предварительную схему размещения катка на Цветном бульваре. Мы на ее основании создали проект самого большого катка в городе. Он будет более 4 тысяч 200 квадратных метров", - рассказал Александр.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Попасть на лед тюменцы смогут через павильон площадью 380 "квадратов", его начали строить в сентябре. Это капитальное, всесезонное здание. В нем можно переобуться, оставить вещи, взять коньки напрокат, заточить собственные. Здесь же будет кафетерий с горячими напитками и зона отдыха с мягкими пуфами.

Заливкой льда, обслуживанием, а также закупкой и арендой коньков занимается Тюменская спортивная школа "Прибой".

"Закуплено 500 пар коньков. Прокат - 250 рублей за час. Со своими коньками вход бесплатный", - добавили организаторы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Погода внесла коррективы в технологию заливки льда. Кристально чистый снег завозили на объект и распределяли по периметру через специальную пушку. Затем все проливали водой, нагретой до 60 градусов. В процессе подготовки катка были задействованы ледоподрезочные машины. На сегодня работы по созданию ледовой арены полностью завершены.

Каток на Цветном бульваре в рабочие дни будет открыт с 12 до 22 часов, в выходные - с 11 до 22 часов. Без перерывов.

Чистить и проливать лед будут после закрытия площадки и перед открытием. Также выход машин на лед будет корректироваться в зависимости от погодных условий.

Добавим, всего в новогодние каникулы в Тюмени будет работать 118 ледовых объектов. Это 99 хоккейных кортов и 19 площадок. Каток на набережной Туры возле "Конторы пароходства" площадью более 2 тыс. 200 кв. метров откроют 26 декабря.

12 пунктов проката коньков и 10 проката лыж организуют в городе зимой.

Анжела Лебедева

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# каток , Новый год , Цветной бульвар

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