Тюменская область заняла второе место в УФО по миграционному приросту

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла второе место в УФО по миграционному приросту за год. В регион прибыло 36 тыс. 463 человека, а переехало 31 тыс. 458.

В результате миграционный прирост составил более 5 тыс. человек. Год назад показатель составлял 1 тыс. 375. Это второе место в Уральском федеральном округе после ХМАО-Югры, где прирост составил 15 тыс. 830 человек, сообщает "Вслух.ру", ссылаясь на данные Росстата и Тюменьстата за январь-сентябрь 2023 года.

Из общего числа - 36 тыс. 463 человека - 30 тыс. 476 переехали в Тюменскую область из других регионов России. Еще 5 тыс. 592 прибыли из стран СНГ, а 395 человек — из дальнего зарубежья.

В целом за девять месяцев в Уральский федеральный округ переехало 265 тыс. 456 жителей, число выбывших составило 242 тыс. 851 человек.