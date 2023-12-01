  • 23 декабря 202323.12.2023суббота
  • USD91,9389
    EUR101,2863
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменская область заняла второе место в УФО по миграционному приросту

Общество, 16:41 23 декабря 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла второе место в УФО по миграционному приросту за год. В регион прибыло 36 тыс. 463 человека, а переехало 31 тыс. 458.

В результате миграционный прирост составил более 5 тыс. человек. Год назад показатель составлял 1 тыс. 375. Это второе место в Уральском федеральном округе после ХМАО-Югры, где прирост составил 15 тыс. 830 человек, сообщает "Вслух.ру", ссылаясь на данные Росстата и Тюменьстата за январь-сентябрь 2023 года.

Из общего числа - 36 тыс. 463 человека - 30 тыс. 476 переехали в Тюменскую область из других регионов России. Еще 5 тыс. 592 прибыли из стран СНГ, а 395 человек — из дальнего зарубежья.

В целом за девять месяцев в Уральский федеральный округ переехало 265 тыс. 456 жителей, число выбывших составило 242 тыс. 851 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# миграция , Росстат , Тюменьстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 23.12.2023Тюменцам посоветовали есть не больше четырех мандаринов в сутки
17:15 23.12.2023 Более 1 тыс. 590 аварий произошло в Тюмени за 11 месяцев этого года
16:56 23.12.2023Военнослужащий с позывным "Омега" поблагодарил тюменцев за поддержку
16:41 23.12.2023Тюменская область заняла второе место в УФО по миграционному приросту