На трассе Тюмень - Омск частично ограничили движение из-за смертельного ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 111-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск под Заводоуковском частично ограничили движение из-за ДТП, произошедшего 22 декабря. Здесь столкнулись два большегруза и легковой автомобиль.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, пока известно об одном погибшем и одном раненом в аварии. На месте работают инспекторы ДПС, организовано реверсивное движение. Инспекторы регулируют движением в ручном режиме.

Обстоятельства ДТП выясняются.