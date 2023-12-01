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На трассе Тюмень - Омск частично ограничили движение из-за смертельного ДТП

Общество, 18:42 23 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 111-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск под Заводоуковском частично ограничили движение из-за ДТП, произошедшего 22 декабря. Здесь столкнулись два большегруза и легковой автомобиль.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, пока известно об одном погибшем и одном раненом в аварии. На месте работают инспекторы ДПС, организовано реверсивное движение. Инспекторы регулируют движением в ручном режиме.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , трасса

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