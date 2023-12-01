МЧС патрулирует более 1 тыс. мест выхода на лед в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 патрулирований провели сотрудники МЧС в рамках второго этапа акции "Безопасный лед" с 18 по 24 декабря. В профилактических мероприятиях на водоемах также участвуют сотрудники полиции, добровольцы и работники органов местного самоуправления.

Группы патрулирования посетили более 1 тыс. 50-ти мест возможного выхода людей и выезда техники на лед. В прибрежной зоне выставлено 580 запрещающих знаков, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Всего за неделю профилактической акции мерам безопасности на водных объектах зимой обучено 13,5 тыс. человек.