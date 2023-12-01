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Планшеты и билеты в аквапарк получили участники акции "Первая афиша"

Общество, 17:23 25 декабря 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Победителей и участников Всероссийской акции "Первая афиша" наградили в Тюменской области. Они получили в подарок планшеты от организаторов, а также билеты в тюменский аквапарк, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

В конкурсе приняли участие 11 юных пианистов региона. В финале Тюменскую область представила воспитанница ДШИ им. В. В. Знаменского Полина Мичурова. Она исполнила одну из фортепианных миниатюр Мендельсона из сборника "Песни без слов".

Добавим, конкурс "Первая афиша" проводит общероссийский "Фонд защиты детей" в рамках совместной деятельности с Тюменским региональным отделением "Российского детского фонда", чтобы выявить и поддержать музыкально одаренных детей и молодежь, помочь им повысить исполнительское мастерство.

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