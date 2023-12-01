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Несколько коробок лекарств передали в подразделение "Ермак" в зону СВО

Общество, 19:02 25 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партию противовирусных препаратов в подразделение "Ермак" в зону проведения специальной военной операции, где боевые задачи выполняют мобилизованные жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительство Тюменской области.

"Медицинский пункт укомплектован медицинскими препаратами, средствами для лечения простудных заболеваний, аллергии. Выражаем сердечную благодарность жителям Тюменской области, правительству, и в особенности губернатору Александру Моору за оказанную поддержку. Внимание, оказанное нашему подразделению, повышает моральный и боевой дух", - сказал врач с позывным "Феникс".

Жители региона могут присоединиться к акции "100 миллионов для Победы" и внести свой вклад в победу. Подробности можно узнать по ссылке.

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# гуманитарная помощь , СВО

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