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Пресс-конференция о развитии и новых технологиях тюменского ремесленничества

Общество, 09:30 27 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Ремесло в XXI веке. Традиция и новые технологии. Как нацпроект Творческие люди помогает развитию тюменского ремесленничества?" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 27 декабря в 10 часов.

В пресс-конференции примут участие основатель ремесленного производства и бренда "Эбием" Альфия Кабирова, основатель кожевенной мастерской ADRON Crafts, директор АНО ЦСАиКР Андрей Щебельник, художник, мастер Тюменской домовой росписи Ольга Отраднова, мастер традиционного ткачества и плетения

Светлана Тверских, главный специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства департамента культуры Тюменской области Ольга Носырева.

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