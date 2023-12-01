Пресс-конференция о развитии и новых технологиях тюменского ремесленничества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Ремесло в XXI веке. Традиция и новые технологии. Как нацпроект Творческие люди помогает развитию тюменского ремесленничества?" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 27 декабря в 10 часов.

В пресс-конференции примут участие основатель ремесленного производства и бренда "Эбием" Альфия Кабирова, основатель кожевенной мастерской ADRON Crafts, директор АНО ЦСАиКР Андрей Щебельник, художник, мастер Тюменской домовой росписи Ольга Отраднова, мастер традиционного ткачества и плетения

Светлана Тверских, главный специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства департамента культуры Тюменской области Ольга Носырева.