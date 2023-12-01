Движение на подъезде к Ишиму полностью перекрыто из-за непогоды
Происшествия, 17:07 26 декабря 2023
| Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области
Полностью перекрыто движение автотранспорта на участке с 525 по 552 километры федеральной автодороги "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к г. Ишиму.
Госавтоинспекция Тюменской области просит водителей транспорта быть внимательными. А также ограничить поездки по загородным дорогам, чтобы не стоять в ожидании открытия движения на трассах.