Движение на подъезде к Ишиму полностью перекрыто из-за непогоды

| Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Полностью перекрыто движение автотранспорта на участке с 525 по 552 километры федеральной автодороги "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к г. Ишиму.

Госавтоинспекция Тюменской области просит водителей транспорта быть внимательными. А также ограничить поездки по загородным дорогам, чтобы не стоять в ожидании открытия движения на трассах.