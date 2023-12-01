В Тюмени собственника могут обязать восстановить памятник архитектуры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заставить собственника восстановить памятник архитектуры в Тюмени намерен через суд комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Компания "Юг Югры" уже 13,5 лет владеет зданием гауптвахты на ул. Володарского, 5/1, но не предпринимает никаких мер по его сохранению. Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии.

Комитет обратился в региональный Арбитражный суд для того, чтобы он обязал собственника провести работу по сохранению здания. При этом неоднократно заявитель направлял компании досудебные обращения. В этот раз комитет настаивает на том, чтобы владелец объекта доработал и согласовал проект комплексного ремонта и восстановительных работ, благоустройства его территории, и провел их.

В производство заявление поступит в течение пяти дней.