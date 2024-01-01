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Автобус № 21 изменит маршрут с 1 января

Общество, 15:51 01 января 2024

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Схема движения маршрута № 21 Центральный рынок - Андреевская изменится с 1 января 2024 года. Автобус будет следовать по ул. Республики до конечного остановочного пункта "з-д Медоборудования".

В схеме появятся остановочные пункты "з-д Медоборудования", "м-н Буратино", "г-ца Восток", "Газпром", "ул. М. Горького" в прямом направлении, "Площадь Памяти", "Театральный центр "Космос", "Школа № 17", "Кросно" в обратном направлении, "ул. Холодильная", "Тюменский драматический театр" в обоих направлениях.

Также исключаются остановки "Центральный рынок", "Сквер Немцова", "ул. Трактовая (д. Дербыши)", "ул. Московская (д. Дербыши)", "ул. Мира (д. Дербыши)", "ул. Парковая".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# общественный транспорт

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