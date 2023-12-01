Жители районов Тюменской области отправили подарки для бойцов СВО

| Фото: из сообщества "Клуб #МЫВМЕСТЕ|Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Клуб #МЫВМЕСТЕ|Тюменская область" во ВКонтакте

Муниципальные образования Тюменской области присоединились к акции "#МЫВМЕСТЕ дарим домашнее тепло", стартовавшей 21 декабря. В них организовали отправки писем, подарков для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, к Новому году.

“Практически все муниципальные образования включились очень активно. В регионе ведется серьезная и плотная работа по работе с мобилизованными гражданами и семьями военнослужащих даже если не брать во внимание акцию "#МЫВМЕСТЕ дарим домашнее тепло". Люди часто отправляют посылки, плетут сети. И в этот раз в муниципальных образованиях готовили для отправки оконные свечи, сладкие подарки, чаи, теплые вещи, средства личной гигиены – все, что необходимо”, – поделилась педагог-организатор Дворца творчества и спорта “Пионер”, заместитель руководителя регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Татьяна Гайнутдинова.

27 декабря отправку в зону СВО совершили представители регионального штаба #МЫВМЕСТЕ. Присоединиться к акции могли все желающие. В основном – это родственники военнослужащих, поскольку они знают номера частей, где находятся их близкие.

“В Тюмени есть отделение фонда “Защитники Отечества”, мы отправляли посылки совместно с ними. Собирали новогодние письма, которые нам приносили в большом количестве в начале декабря. То, что не успели увезти в рамках акции в среду, то, что доносят тюменцы, это будет отправлено в ближайшее время”, – добавила Татьяна Гайнутдинова.

Несмотря на то, что основная отправка состоялась, принять участие в этой акции желающие могут в течение новогодних праздников. У жителей Тюменской области, у которых в зоне СВО находятся родственники, могут бесплатно отправить посылки до 10 кг через “Почту России“.

Инна Пахомова