Тобольские врачи вылечили пациентку с инсультом благодаря комплексной терапии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тобольска поступила в Областную больницу № 3 с геморрагическим инсультом. В течение недели она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

После ее перевели на естественное дыхание, пациентка постепенно начала самостоятельно глотать и переворачиваться в кровати, но движение руки и ноги с одной стороны отсутствовало. Через несколько дней восстановлением её здоровья занялась мультидисциплинарная бригада: невролог, реабилитолог, логопед, психолог, инструктор лечебной физкультуры и физиотерапевт.

Благодаря комплексной терапии и реабилитации женщина начала самостоятельно принимать пищу, писать, одевается и раздевается, а также передвигаться по отделению без посторонней помощи. Врачам удалось вернуть женщину к привычному образу жизни и сейчас её здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ОБ № 3.