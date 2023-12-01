  • 30 декабря 202330.12.2023суббота
  • USD89,6883
    EUR99,1919
  • В Тюмени -11..-13 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тобольские врачи вылечили пациентку с инсультом благодаря комплексной терапии

Общество, 11:48 30 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тобольска поступила в Областную больницу № 3 с геморрагическим инсультом. В течение недели она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

После ее перевели на естественное дыхание, пациентка постепенно начала самостоятельно глотать и переворачиваться в кровати, но движение руки и ноги с одной стороны отсутствовало. Через несколько дней восстановлением её здоровья занялась мультидисциплинарная бригада: невролог, реабилитолог, логопед, психолог, инструктор лечебной физкультуры и физиотерапевт.

Благодаря комплексной терапии и реабилитации женщина начала самостоятельно принимать пищу, писать, одевается и раздевается, а также передвигаться по отделению без посторонней помощи. Врачам удалось вернуть женщину к привычному образу жизни и сейчас её здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ОБ № 3.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 30.12.2023Тюменские библиотекари предлагают провести новогодние каникулы с книжными новинками
13:41 30.12.2023Шпинат, авокадо, шоколад - источники серотонина, считает тюменский диетолог 
13:08 30.12.2023Интерклуб ТИУ стал призером всероссийского конкурса "Единство в многообразии"
12:11 30.12.2023585 единиц спецтехники убирает снег с улиц Тюмени