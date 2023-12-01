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Тюменский режиссер представила фильм "Rehab-дневник"

Общество, 17:44 30 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режиссер Мария Васенина представила фильм "Rehab-дневник". Автор уверена, он поможет всем, у кого в окружении есть зависимые люди, ведь они узнают, что помощь есть и за ней нужно обращаться к специалистам.

Лента появилась в социальных сетях молодежного информационного портала Moi-portal.ru. Цель фильма — показать, какие условия созданы в Тюменской области, чтобы помогать людям с зависимостями. На данный момент многие сталкиваются с этой проблемой, но не все знают, как реализуется ее решение. Съемочная группа фильма "Rehab-дневник" хотела показать, как именно проходит реабилитация в Областном центре профилактики и реабилитации, что происходит при злоупотреблении и как справиться с последствиями.

"Этот фильм обязателен к просмотру тем, кто уже столкнулся с проблемой зависимости от разного рода веществ, так как наша работа сможет подтолкнуть их обратиться за помощью. Также фильм нужно посмотреть подросткам и их родителям. Молодые ребята увидят все ужасы и тяжелые последствия употребления, а родители еще раз вспомнят, что к зависимостям в том числе ведет неправильное воспитание в семье", — рассказала Мария.

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