Тюменский режиссер представила фильм "Rehab-дневник"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режиссер Мария Васенина представила фильм "Rehab-дневник". Автор уверена, он поможет всем, у кого в окружении есть зависимые люди, ведь они узнают, что помощь есть и за ней нужно обращаться к специалистам.

Лента появилась в социальных сетях молодежного информационного портала Moi-portal.ru. Цель фильма — показать, какие условия созданы в Тюменской области, чтобы помогать людям с зависимостями. На данный момент многие сталкиваются с этой проблемой, но не все знают, как реализуется ее решение. Съемочная группа фильма "Rehab-дневник" хотела показать, как именно проходит реабилитация в Областном центре профилактики и реабилитации, что происходит при злоупотреблении и как справиться с последствиями.

"Этот фильм обязателен к просмотру тем, кто уже столкнулся с проблемой зависимости от разного рода веществ, так как наша работа сможет подтолкнуть их обратиться за помощью. Также фильм нужно посмотреть подросткам и их родителям. Молодые ребята увидят все ужасы и тяжелые последствия употребления, а родители еще раз вспомнят, что к зависимостям в том числе ведет неправильное воспитание в семье", — рассказала Мария.