Тюменский врач-эндокринолог рассказала о "зимних" напитках

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Согревающие напитки актуальны зимой, особенно во время прогулок на свежем воздухе, или же во время проведения времени с семьей, уверена тюменский диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева.

Она распределила напитки на несколько групп в зависимости от их основы.

Каркаде - обладает пикантным кисловатым вкусом, за это завоевал множество поклонников. Кроме того, такой чай совместим с большим количеством ягод, специй. Сам он тоже является тонизирующим напитком, хотя и в меньшей степени, чем черный чай. Своим ароматом, цветочным вкусом он поднимет настроение, прекрасным дополнением станет клубника, малина, смородина, ежевика, вишня, мята.

Сбитень – это традиционный русский напиток, который сейчас все чаще стал появляться в ресторанах и кофейнях. Он делается на основе меда. Его любят в странах с холодными зимами. Рецепт прост: вода, мед и травы, которые нравятся: душица, мята, зверобой, шалфей и смесь пряностей: кардамон, корица, гвоздика. Он подается, конечно же, горячим, обладает хорошим согревающим действием, полезен при простуде. Все полезные свойства меда добавляют чаю иммуномодулирующее действие.

Имбирный чай. Напитки и имбирем в холодную погоду пользуются большой популярностью, потому что этот продукт содержит эфирные масла, которые повышают тонус, улучшают термогенез, а соответственно согревают и обладают иммуномодулирующими свойствами – защищают организм, в том числе и от простуды. Имбирь может быть в составе черного и зеленого чая, но вполне хорош и в изолированном варианте, сообщает издание "Тюменская область сегодня".