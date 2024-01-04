Мастерица из Тюмени показала палантины на фестивале в Екатеринбурге
Общество, 17:38 04 января 2024
| Фото: Вероники Чикишевой
Палантины кубовой набойки и другие работы представила мастерица из Тюмени Вероника Чикишева на фестивале "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге.
Традиционной культурой она увлеклась в 28 лет, попав в народный ансамбль. Уже больше десяти лет занимается любимым делом и мастерит костюмы Тобольской губернии. Мастерица освоила старинный способ окрашивания и декорирования тканей — кубовую набойку. А ещё она шьёт на заказ наряды для музеев и фольклорных групп.
На фестивале "Иван-да-Марья" Вероника Чикишева познакомила гостей со своим творчеством. Созданные ею платки и палантины пользовались большим спросом.