Мастерица из Тюмени показала палантины на фестивале в Екатеринбурге

| Фото: Вероники Чикишевой | Фото: Вероники Чикишевой

Палантины кубовой набойки и другие работы представила мастерица из Тюмени Вероника Чикишева на фестивале "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге.

Традиционной культурой она увлеклась в 28 лет, попав в народный ансамбль. Уже больше десяти лет занимается любимым делом и мастерит костюмы Тобольской губернии. Мастерица освоила старинный способ окрашивания и декорирования тканей — кубовую набойку. А ещё она шьёт на заказ наряды для музеев и фольклорных групп.

На фестивале "Иван-да-Марья" Вероника Чикишева познакомила гостей со своим творчеством. Созданные ею платки и палантины пользовались большим спросом.