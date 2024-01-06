Митрополит Димитрий поздравил жителей Тюменской области с Рождеством

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С Рождеством Христовым жителей региона поздравил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. "Желаю духовной радости, любви, христианского милосердия и помощи Божьей во всех благих начинаниях!", - обратился к тюменцам митрополит.

Он также отметил, что в 2024 году в Тобольско-Тюменской епархии произошло значимое событие — визит патриарха Кирилла. Он совершил великое освящение двух храмов.

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на то, что в Тюменской области многое делается не только для ее социально-экономического развития, но и для созидания условий, учитывающих духовные запросы людей.