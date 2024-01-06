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Митрополит Димитрий поздравил жителей Тюменской области с Рождеством

Общество, 12:59 06 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С Рождеством Христовым жителей региона поздравил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. "Желаю духовной радости, любви, христианского милосердия и помощи Божьей во всех благих начинаниях!", - обратился к тюменцам митрополит.

Он также отметил, что в 2024 году в Тобольско-Тюменской епархии произошло значимое событие — визит патриарха Кирилла. Он совершил великое освящение двух храмов.

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на то, что в Тюменской области многое делается не только для ее социально-экономического развития, но и для созидания условий, учитывающих духовные запросы людей.

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# митрополит Димитрий , рождество

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