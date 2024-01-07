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Жителей Тюменской области предупреждают о надвигающейся метели

Общество, 15:45 07 января 2024

Снег, метель прогнозируют в Тюменской области 8 января. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха — от минус 15 до минус 25 градусов.

Как сообщает Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", будет облачно, ночью снег, местами сильный, днём небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и
происшествий, ограничения в движении и ДТП на дорогах федерального, регионального и муниципального значений, задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.



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