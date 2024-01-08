В Тюменской области наболее востребованы специалисты рабочих профессий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области наиболее востребованы специалисты рабочих профессий. На конец 2023 года преобладающее число вакансий в регионе было заявлено в строительной отрасли — 3 тыс. 100.

Всего на конец минувшего года работодатели Тюменской области предлагали 20 тыс. 800 вакансий. В органы службы занятости населения в 2023 году обратились 25 тыс. 300 человек, было трудоустроено 15 тыс. 500 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,30 %, сообщает инфоцентр правительства региона.

"Показатели рынка труда сохраняют положительную динамику: уменьшается количество безработных, растет число размещенных вакансий", — отмечает полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев. Вместе с тем Уральский федеральный округ, как и другие регионы России, испытывает потребность в кадрах — это главный вызов для всей экономики.