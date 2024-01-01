Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 511 млрд рублей за 11 месяцев 2023 года

Более 511 млрд рублей заработали продавцы на рынках и ярмарках в Тюменской области за 11 месяцев 2023 года. Это на 18,8 % больше, чем за тот же период годом ранее.

По данным Тюменьстата, больше всего жители региона потратились на непродовольственные товары. На такие траты приходится 52,4 % от всего объема. Еще 47,6 % - на пищевые продукты.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре величина показателя сложилась в размере 502 млрд 313,9 млн рублей или 110,0 % к январю-ноябрю 2022 г. В Ямало-Ненецком автономном округе оборот торговли вырос до 184 млрд 271,7 млн рублей, рост составил 116,1%.

Оксана Корнеенкова