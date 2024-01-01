Регионы УФО поддержали Белгородскую область на выставке “Россия”

автор Евгений Биятов | фотохост-агентство РИА Новости автор Евгений Биятов | фотохост-агентство РИА Новости

Регионы УФО поддержали Белгородскую область на Международной выставке-форуме “Россия” в День региона 11 января. Символом дня стали тюльпаны, сообщает пресс-служба выставки.

В знак поддержки на стенд Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны противника, представители АНО "ДВД "Россия”" и коллеги из других регионов принесли корзины тюльпанов. Посетители пишут слова поддержки и пожелания на открытках в форме сердца и опускают в специальные тубы. В течение всего дня волонтеры раздают цветы посетителям.

"Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют на нашем стенде, президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что делаем, мы все находимся на рабочих местах, будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе", — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия”" Ольга Бинда отметила, что в день Белгородской области посетителям предложили выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.

Возрастное ограничение: 6+.

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