Крепкая семья – это усердный труд, уверены многодетные родители из Казанского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Крепкая семья – это усердный труд, уверены многодетные родители из Казанского района. Андрей и Татьяна Шевелёвы обладатели медалей "Отцовская доблесть" и "Материнская слава" раскрыли свой секрет счастья, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Дети — это наше счастье, наша радость. Как известно, крепкие семьи не возникают сами по себе, это усердный и ежедневный труд всех домочадцев. Важно любить, уважать, понимать, терпеть. И мы этому учимся всю нашу жизнь", -рассказали супруги.

Их старшие сыновья — участники специальной военной операции. Еще один сын Алексей работает в Тюмени, младший - Анатолий учится в пятом классе, дочь Надежда – в десятом.

Напомним, заслуженные награды Андрей и Татьяна получили в 2023 году из рук губернатора Тюменской области Александра Моора.