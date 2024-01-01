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Спектакль "Дары Артабана" представил тюменцам хор старца протоиерея Николая Гурьянова

Общество, 16:01 14 января 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Театральную постановку “Дары Артабана” показал хор им. старца протоиерея Николая Гурьянова в ДК “Железнодорожник” Тюмени 14 января. В создании праздника задействовали около 70 артистов разного возраста.

Праздничное выступление состояло из двух частей. Первая была хоровой. Прозвучали колядки, сольные выступления, инструментальные композиции “Лесной олень”, тема из “Тот самый Мюнхгаузен” и другие номера. Сибирские казаки продемонстрировали фланкировку шашками.

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Во второй части выступления показали сам рождественский спектакль “Дары Артабана”. По сюжету, один из волхвов, идущих поклониться новорожденному Христу, по пути помогал разным людям, которые попали в беду.

“У нас детей – человек 20. Взрослых насчитывается 50. Получается, около 70 артистов. Кто-то помогает за кулисами, кто-то встречает гостей”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” регент, режиссер-постановщик Любовь Цирке.

Ежегодно хор, названный в честь старца протоиерея Николая Гурьянова, представляет спектакли, приуроченные разным праздникам. В этот раз зрителям показали постановку, премьера которой состоялась девять лет назад.

“Решили повторить спектакль “Дары Артабана”. Когда мы ставим спектакли, не придумываем что-то просто так, а составляем сценарии на основе жития святых”, – поделилась матушка Любовь.

Готовились к показу театральной постановки серьезно. Репетиции проходили дважды в неделю. По два часа участники занимались песнопением. Еще больше времени уходило на отработку самих сцен.

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У входа в концертный зал в этот день открылась православная ярмарка. Также здесь принимались пожертвования для воинов Донбасса. Отметим, тюменские верующие активно включились в сбор помощи для военных с самого начала спецоперации. В городе не сбавляет обороты движение “Тюмень православная – Донбассу”. В частности, служители и прихожане Знаменского кафедрального собора приобретали необходимое для военнослужащих, включая технику такую как квадрокоптеры. На праздничное выступление организаторы пригласили и бойцов СВО.

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Хор имени протоиерея Николая Гурьянова уже 14 лет занимается организацией концертов. В свободное время его участники поют на клиросе в церкви.

Инна Пахомова

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# праздники , спектакль , хор

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