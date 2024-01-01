Спектакль "Дары Артабана" представил тюменцам хор старца протоиерея Николая Гурьянова

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Театральную постановку “Дары Артабана” показал хор им. старца протоиерея Николая Гурьянова в ДК “Железнодорожник” Тюмени 14 января. В создании праздника задействовали около 70 артистов разного возраста.

Праздничное выступление состояло из двух частей. Первая была хоровой. Прозвучали колядки, сольные выступления, инструментальные композиции “Лесной олень”, тема из “Тот самый Мюнхгаузен” и другие номера. Сибирские казаки продемонстрировали фланкировку шашками.

Во второй части выступления показали сам рождественский спектакль “Дары Артабана”. По сюжету, один из волхвов, идущих поклониться новорожденному Христу, по пути помогал разным людям, которые попали в беду.

“У нас детей – человек 20. Взрослых насчитывается 50. Получается, около 70 артистов. Кто-то помогает за кулисами, кто-то встречает гостей”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” регент, режиссер-постановщик Любовь Цирке.

Ежегодно хор, названный в честь старца протоиерея Николая Гурьянова, представляет спектакли, приуроченные разным праздникам. В этот раз зрителям показали постановку, премьера которой состоялась девять лет назад.

“Решили повторить спектакль “Дары Артабана”. Когда мы ставим спектакли, не придумываем что-то просто так, а составляем сценарии на основе жития святых”, – поделилась матушка Любовь.

Готовились к показу театральной постановки серьезно. Репетиции проходили дважды в неделю. По два часа участники занимались песнопением. Еще больше времени уходило на отработку самих сцен.

У входа в концертный зал в этот день открылась православная ярмарка. Также здесь принимались пожертвования для воинов Донбасса. Отметим, тюменские верующие активно включились в сбор помощи для военных с самого начала спецоперации. В городе не сбавляет обороты движение “Тюмень православная – Донбассу”. В частности, служители и прихожане Знаменского кафедрального собора приобретали необходимое для военнослужащих, включая технику такую как квадрокоптеры. На праздничное выступление организаторы пригласили и бойцов СВО.

Хор имени протоиерея Николая Гурьянова уже 14 лет занимается организацией концертов. В свободное время его участники поют на клиросе в церкви.

Инна Пахомова