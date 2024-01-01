1 тыс. 130 жителям Тюменской области помогли врачи скорой в выходные дни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 130 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой в выходные дни, 13 и 14 января. В экстренной форме поступило 635 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 547 пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

За период с 8 до 24 часов диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 349 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другие.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 93 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.