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Застройщики Тюменской области получили 180 заключений о соответствии проектной документации

Экономика, 17:12 17 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

180 заключений о соответствии проектной документации получили застройщики Тюменской области в 2023 году. Данный документ подтверждает надёжность и качество строительства, соответствие выполненных работ и применённых строительных материалов и изделий, сообщает Главное управление строительства.

В числе 180 заключений вошли: 107 — по многоквартирным домам, 16 — социальные объекты, 30 — промышленные объекты, 27 — объекты транспортной инфраструктуры.

По словам начальник управления Госстройнадзора ГУС Тюменской области Евгения Фомина, строительный год для Тюменской области был рекордным. Введено в эксплуатацию почти 1,4 млн жилых кв. метров в многоквартирных домах.

"Застройщики комплексно подходят к своим проектам: строят дома, создают комфортную среду для новосёлов. Хочется отметить интересные социальные объекты — школы в Тюмени и в сёлах региона, Центр гимнастики в Тобольске; промышленные здания — крупные тепличные комплексы и репродукторы индейки, научно-технический центр НОВАТЭКа", - рассказал Фомин.

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# ГУС Тюменской области

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