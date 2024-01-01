Новые эндоскопические системы установили в областной больнице № 11

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Три эндоскопические системы установили в филиалах областной больницы №11. Видеоколоноскоп, видеограстроскоп и видеоэндоскопическая стойка помогают выполнять диагностические процедуры, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Новое оборудование уже начало активно применяться в работе, помогая проводить более качественные диагностические процедуры. Это позволяет улучшить точность постановки диагнозов, проводить своевременное и эффективное лечение, что, в конечном итоге, приводит к улучшению здоровья наших пациентов", - отметил главный врач областной больницы № 11 Алексей Белов.

Отметим, оборудование поступило в учреждение рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".