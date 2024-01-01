  • 17 января 202417.01.2024среда
  • USD87,6457
    EUR95,6007
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Новые эндоскопические системы установили в областной больнице № 11

Общество, 17:34 17 января 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Три эндоскопические системы установили в филиалах областной больницы №11. Видеоколоноскоп, видеограстроскоп и видеоэндоскопическая стойка помогают выполнять диагностические процедуры, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Новое оборудование уже начало активно применяться в работе, помогая проводить более качественные диагностические процедуры. Это позволяет улучшить точность постановки диагнозов, проводить своевременное и эффективное лечение, что, в конечном итоге, приводит к улучшению здоровья наших пациентов", - отметил главный врач областной больницы № 11 Алексей Белов.

Отметим, оборудование поступило в учреждение рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# национальный проект Здравоохранение , областная больница , эндоскопист

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 17.01.2024Мнение доктора: крещенские купания могут позволить себе только здоровые и закаленные люди
17:56 17.01.202418 января - события дня
17:34 17.01.2024Новые эндоскопические системы установили в областной больнице № 11
17:28 17.01.2024Сбер профинансировал строительство проекта "Дом Нойферта" в Тюмени