Выпускники тюменских вузов и ссузов стали чаще выбирать Сбер в качестве первого места работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускники тюменских высших и средних специальных учебных заведений стали чаще выбирать Сбер в качестве первого места работы. Об этом свидетельствует рост числа специалистов банка в возрасте до 24 лет. Их доля в общем количестве сотрудников Западно-Сибирского отделения Сбербанка в начале 2024 года приблизилась к 10%.

Основную часть коллектива банка по-прежнему формируют люди в возрасте от 25 до 40 лет — таких специалистов более половины. При этом женщин в Сбере на территории Тюменской области в 2,5 раза больше, чем мужчин: их среди сотрудников около 70%. Всего в Сбербанке на юге Тюменской области сегодня работают 1,5 тысячи человек.

"Сбер — один из крупнейших работодателей в регионе. В нашей команде трудятся профессионалы самых разных направлений: менеджеры по работе с клиентами, инкассаторы, экономисты, инженеры, IT-специалисты. Масштабные и амбициозные задачи, использование передовых технологий, комфортные условия труда, широкие возможности дополнительного обучения — все это делает Сбер привлекательным местом для успешного профессионального старта и дальнейшего карьерного роста. В ближайшее время мы планируем запустить цикл встреч со студентами вузов и ссузов региона, чтобы провести для них образовательные лекции по развитию цифровых технологий и финансовых навыках. Также мы расскажем студентам о преимуществах работы в банке, что в будущем поможет им определиться с дальнейшим трудоустройством", – сказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

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