Более 360 сотрудников МЧС будут дежурить у купелей в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 360 сотрудников МЧС будут следить за безопасностью во время крещенских купаний в Тюменской области 18-19 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

“В обеспечении безопасности тысяч жителей и гостей нашего региона, которые придут в эти дни на водные объекты планируется задействовать 363 человека личного состава и 109 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области”, – сообщили в ведомстве.

Отметим, в Тюменской области запланировано 44 официальных места купаний. На них разместят 55 прорубей, по Тюмени – 8. В среднем толщина льда в местах, где состоятся купания, по информации инспекторов Центра ГИМС, составляет 45-50 сантиметров.