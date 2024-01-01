  • 17 января 202417.01.2024среда
  • USD87,6457
    EUR95,6007
  • В Тюмени -14..-16 С 4 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 360 сотрудников МЧС будут дежурить у купелей в Тюменской области

Общество, 20:14 17 января 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 360 сотрудников МЧС будут следить за безопасностью во время крещенских купаний в Тюменской области 18-19 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

“В обеспечении безопасности тысяч жителей и гостей нашего региона, которые придут в эти дни на водные объекты планируется задействовать 363 человека личного состава и 109 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области”, – сообщили в ведомстве.

Отметим, в Тюменской области запланировано 44 официальных места купаний. На них разместят 55 прорубей, по Тюмени – 8. В среднем толщина льда в местах, где состоятся купания, по информации инспекторов Центра ГИМС, составляет 45-50 сантиметров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , крещенские купания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:12 17.01.2024Тюменская область поделилась ИТ-достижениями на выставке "Россия" в Москве
20:14 17.01.2024Более 360 сотрудников МЧС будут дежурить у купелей в Тюменской области
19:29 17.01.2024Владимир Путин поручил распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы
18:07 17.01.2024Мнение доктора: крещенские купания могут позволить себе только здоровые и закаленные люди