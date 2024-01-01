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Тюменская область поделилась ИТ-достижениями на выставке "Россия" в Москве

Общество, 21:12 17 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стенд Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов вместе с руководителями передовых компаний представил ему лучшие региональные разработки.

Одна из наиболее функционально развитых в России – единая медицинская информационная система. Интеллектуальная транспортная система объединяет весь дорожно-транспортный комплекс в единую цифровую платформу управления и анализа с возможностью модернизации.

Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности растиражирована на 54 субъекта России, входит в национальный фонд алгоритмов и программ. Благодаря внедрению решения в два раза сократились сроки предоставления услуг в сфере градостроительства.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На стенде представили компьютерное оборудование и материнскую плату от тюменского производителя.

"Тюменская область по праву считается регионом с высоким уровнем цифровизации. "Цифровая зрелость" ключевых отраслей экономики и социальной сферы в регионе по итогам 2023 года составила более 85 процентов. Также Тюменская область входит в лидирующую группу субъектов по индексу ИИ-зрелости", – сказал Станислав Логинов.

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# информатизация , Станислав Логинов

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