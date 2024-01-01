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200 спортсменов поучаствуют в Открытом кубке Тюмени по плаванию

Спорт, 09:31 19 января 2024

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

II Открытый кубок Тюмени по плаванию в категории "Мастерс" пройдет в областном центре 27 и 28 января. Местом проведения соревнований станет МФСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37).

За награды поборются порядка 200 спортсменов. Это спортсмены и любители старше 25 лет, закончившие активные выступления за профессиональные команды.

27 января соревнования начнутся в 13 часов 30 минут, 28 января - в 9 часов 30 минут, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Победителей и призёров наградят медалями. Сертификаты участника выдаются каждому пловцу. Кубок вручат команде, набравшей наибольшее количество очков.

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